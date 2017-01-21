Команда Трампа заменила страницы о геях и климате на информацию о Мелании Трамп на сайте Белого дома

Уже через непродолжительное время после инаугурации Дональда Трампа с сайта Белого дома начали «пропадать» важные страницы – сначала исчезла информация о защите прав геев в стране, а еще через несколько минут была удалена страница о климатических изменениях, зато появились страницы, посвященные творчеству Мелании Трамп и ее карьере в модельном бизнесе, сообщает replyua.net со ссылкой на Голос Америки.
Кроме того, теперь на сайте можно найти особенную страницу – там красуется призыв миллиардера, сделанный им во время предвыборной гонки, - «Вернем Америке величие». Также на сайте можно найти несколько новых разделов, и, судя по всему, команда Трампа заранее подготавливала эту информацию.
В частности, были выделены шесть тем из программы Трампа. Речь идет о планах США в области энергетики, о внешней политике (борьба с международным терроризмом), о создании 25 миллионов рабочих мест, о возвращение мощи вооруженных сил США, о поддержке правоохранительных органов, а также о торговых отношениях, в частности, о выходе США из Транстихоокеанского партнерства.