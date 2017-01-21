валюта
СпецтемаБлогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Мелания Трамп покорила американцев роскошным нарядом на инаугурационном балу

Мелания Трамп покорила американцев роскошным нарядом на инаугурационном балу
Самое большое внимание американцев во время инаугурации и бала, прошедшего после него, было приковано даже не к новому президенту США, а к его супруге – Мелания Трамп блистала в роскошном платье, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

Несмотря на довольно откровенный дизайн наряда, Мелания в нем выглядела очень элегантно, естественно и роскошно. Платье шили на заказ – супруга президента лично разрабатывала дизайн, и в этом ей помог модельер Эрве Пьер, который ранее был креативным директором Каролина Хэррера. Более того, все женщины из семьи Трампа выбрали для бала нежные оттенки нарядов, подчеркивая, что они принадлежат к одному «клану». Главным нюансом бала, несомненно, стал танец президента и его супруги.

Дональд Трамп выглядел самым счастливым человеком на свете – весь вечер с его губ не сходила улыбка. Новый президент США тоже был на балу одним из самых элегантных кавалеров. Новая должность, как уже успели отметить многие пользователи соцсетей, преобразила миллиардера, и в день инаугурации он выглядел помолодевшим и подтянутым.

Мелания Трамп покорила американцев роскошным нарядом на инаугурационном балу

Мелания Трамп покорила американцев роскошным нарядом на инаугурационном балу

Мелания Трамп покорила американцев роскошным нарядом на инаугурационном балу
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Генералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове
Важное за сутки
20 янв 2017
12313

Манн: российские ПВО беспомощны против новых израильских самолетов

Соломон Манн пишет, что военно-воздушные силы Израиля провели в Сирии очередную бомбардировку, в ходе которой был уничтожен склад боеприпасов, которые контролировались российскими военными, -

21 янв 2017
10424

Путин готовит «дембельский аккорд» перед уходом из Донбасса – ветеран АТО

В интервью журналистам «Обозревателя» Юрий Колесников, являющийся военным экспертом и ветераном АТО, заявил, что подконтрольные Путину войска на оккупированном Донбассе начали очистку лесопосадки для

21 янв 2017
9599

Стало известно имя мирового лидера, с которым Трамп встретится после инаугурации

Первым мировым лидером, с которым новый американский президент может встретиться уже в ближайшие дни, скорее всего, станет Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании. Как информирует replyua.net со

Последние новости

В «ДНР» вважають, що загострення на Донбасі пов’язане з візитом Байдена

У Москві пояснили, для чого "Іскандери" в Калінінграді насправді

Україна почала повзучу реінтеграцію в Росію – Сироїд

Марин Ле Пен считает, что после инаугурации Трампа континентальная Европа проснется и развалит ЕС

Стало відоме ім'я вбитого столичного адвоката. Поліції кинуто ще один виклик

Команда Трампа заменила страницы о геях и климате на информацию о Мелании Трамп на сайте Белого дома

Все залежатиме від Трампа: в Кремлі розкритикували Обаму за позицію щодо України

Песков: спешили в Киев, чтобы застолбить позицию абсолютной слепоты

Муженко нагадав про головне досягнення ЗСУ у війні проти російського окупанта

В США створили першу унікальну пересувну АЕС на колесах

У Путіна відреагували на слова Трампа щодо скасування санкцій в обмін на скорочення ядерного арсеналу

В посольстве Украины сообщили, когда Порошенко встретится с Трампом

Хоруженко: що буде зі світом, коли в Німеччині також з’явиться своя Марін Ле Пен?

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є вбиті

Синоптики пообещали погодный сюрприз на следующей неделе

У Кремлі вилили відро критики на адміністрацію Обами

Лидер «Океана Эльзы» поможет гражданам Украины с учебой в США

Чалый назвал три главных вопроса, которые Украина передала Трампу

Чалий назвав три основних напрямки українсько-американської співпраці

Мелания Трамп покорила американцев роскошным нарядом на инаугурационном балу

 Новости за день