Мелания Трамп покорила американцев роскошным нарядом на инаугурационном балу

Самое большое внимание американцев во время инаугурации и бала, прошедшего после него, было приковано даже не к новому президенту США, а к его супруге – Мелания Трамп блистала в роскошном платье, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Несмотря на довольно откровенный дизайн наряда, Мелания в нем выглядела очень элегантно, естественно и роскошно. Платье шили на заказ – супруга президента лично разрабатывала дизайн, и в этом ей помог модельер Эрве Пьер, который ранее был креативным директором Каролина Хэррера. Более того, все женщины из семьи Трампа выбрали для бала нежные оттенки нарядов, подчеркивая, что они принадлежат к одному «клану». Главным нюансом бала, несомненно, стал танец президента и его супруги.
Дональд Трамп выглядел самым счастливым человеком на свете – весь вечер с его губ не сходила улыбка. Новый президент США тоже был на балу одним из самых элегантных кавалеров. Новая должность, как уже успели отметить многие пользователи соцсетей, преобразила миллиардера, и в день инаугурации он выглядел помолодевшим и подтянутым.