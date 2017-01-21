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Американський спортивний коментатор залишився без роботи за скандальне висловлювання

Американський спортивний коментатор залишився без роботи за скандальне висловлювання
Коментатор одного зі спортивних телеканалів США «ESPN» Дуглас Адлер під час матчу Вінус Вільямс проти швейцарки Стефані Фегеле на Australian Open порівняв американку з горилою. За це 58-ми річного чоловіка суворо покарали звільненням з телеканалу. Про це повідомляє пре-центр «ESPN», передає replyua.net.

«Така ситуація не може залишитися без уваги. Адлеру потрібно було уважніше і ретельніше підбирати слова. Звісно він попросив пробачення і ми звільнили його з телеканалу», - йдеться у інформаційному листі. В той самий час у повідомленні зазначається, що сам горе-коментатор оправдовується тим, що порівняв спортсменку не з горилою (gorilla), а з партизаном (guerrilla). Однак рішення звільнити вже прийнято. При тому залишається невідомо, чи буде Дуглас Адлер подавати заяву до суду та відстоювати свою позицію на рівні закону. У повідомленні також зазначається, що телеканал від свого імені просить пробачення перед спортсменкою та дане висловлювання свого представника. Як повідомлялося раніше, голова Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпищев був звільнений з посади в Жіночій тенісній асоціації за те, що він дозволи собі образливі висловлювання на адресу американських тенісисток Серени та Вінус Вільямс.
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