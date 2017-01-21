Политика Трампа завершится провалом – Сорос

В связи с достаточно большим количеством противоречий, которые присутствуют в предвыборной программе нового президента США Дональда Трампа, ее можно считать заведомо провальной. Как передает replyua.net, свою уверенность в этом озвучил известный во всем мире американский филантроп, миллиардер и финансовый эксперт Джордж Сорос. В интервью журналистам Reuters он сообщил, что причиной полного провала Трампа как президента станет отсутствие сочетания между его личными убеждениями и действиями.
«У меня ест твердая уверенность в том, что итогом политики Трампа будет провал. Но это произойдет не из-за людей, на подобии меня, которые хотят этого, а из-за сильной противоречивости его идей. Можно сказать, что советники Трампа и его администрация уже приступили к фактическому воплощению таких противоречий», - считает Сорос.
Миллиардер уже не впервые выступает с критическими заявлениями о Трампе. Так, в рамках Всемирного экономического форума в Швейцарии Сорос заявил, что новый американский президент живет мечтой стать диктатором. Более того, эксперт утверждает, что Трамп – жулик, а среди представителей его команды уже ведется активная борьба за полномочия.