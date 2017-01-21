После инаугурации в США начались задержания протестующих

Самые массовые митинги протеста после инаугурации Дональда Трампа прошли в Вашингтоне, и за несколько часов полицейские задержали 217 активистов, информирует replyua.net со ссылкой на американские источники.
Вито Маджило, представитель пожарной охраны Вашингтона, рассказал о том, что сразу после инаугурации протестующие начали устраивать беспорядки: были повреждены десятки автомобилей, разбиты витрины магазинов и окна зданий, кроме того, митингующие бросали камни в представителей полиции. Ранее протестующие начинали с «мелочей» - опрокидывали специальные аппараты с газетами и урны с мусором. Во время беспорядков пострадали, по меньшей мере, шестеро полицейских.
Два сотрудника полиции попали в больницы с различнымитравмами. Журналист Ларри Кинг прокомментировал происходящее и отметил, что ему тоже досталось - хулиганы разбили стекло в автомобиле, который он взял напрокат. Журналист отметил, что в это время он работал в студии, однако знает, что протестующие повредили множество авто, и он лично видел, что водители сильно напуганы.