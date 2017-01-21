Сайт Білого дому після інавгурації Трампа зазнав важливих змін

Після інавгурації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа офіційний веб-сайт Білого дому кардинально змінився. Зокрема сторінки, які були присвячені правам та клімату щодо ЛГБТ, були повністю видалені. Про це у суботу, 21-го січня, повідомляє видання «Голос Америки», передає replyua.net.
Крім того, як зазначається у повідомленні, на сайті, який пройшов ряд змін, розмістили цитату Трампа з його передвиборної кампанії: «Повернемо втрачену велич Америці». Також з’явилися нові розділи, на яких будуть розміщуватися програми програмні пропозиції нового глави держави. Нова Адміністрація президента виділила для себе 6 основних тем і опублікувала свої пропозиції в даних напрямках.
Згідно з планом «Америка перш за все», нова влада закликає громадян розумно та економно використовувати природні ресурси США. В розділі щодо зовнішньої політики йдеться про те, що Сполучені Штати мають внести більш вагомий внесок для перемоги над ісламськими терористичними організаціями. Крім того у планах Трампа і його адміністрації на наступні 10 років створити в державі нові робочі місця. Тут цифра дійсно вражаюча навіть для Америки: + 25 мільйонів нових робочих місць.