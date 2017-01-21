Трамп заявил, что будет определять курс всего мира

Несколько часов назад завершилась инаугурация Дональда Трампа, и перед тем, как подойти к микрофону и произнести речь, новый президент США поцеловал свою супругу Меланию, информирует replyua.net. Трамп произнес следующие слова: «Дорогие американцы и люди всего мира! Мы, граждане США, сейчас объединились, и вместе мы будем определять курс мира», заявил президент.
По его словам, совершенно не важно, какая партия будет контролировать правительство, - главное, как народ его контролирует. «20 января станет днем, который войдет в историю. Это день, когда люди снова стали обладателями своей страны, и никто в нашей стране не будет забыт – ни женщины, ни мужчины. Вашингтон всегда процветал, но своими богатствами с народом не делился. Высший класс защищал только себя, а не простых граждан. Они в столице празднуют, а вам праздновать не на что. Сегодня все изменится», подчеркнул Трамп.
Также глава государства вспомнил о международном терроризме, подчеркнув, что террористы будут стерты с лица Земли, поскольку США объединят весь цивилизованный мир для борьбы с ними.