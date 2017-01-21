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ВВС США заявили об уничтожении более 100 боевиков Аль-Каиды

ВВС США заявили об уничтожении более 100 боевиков Аль-Каиды
Reuters сообщает, что в день инаугурации США пресс-служба Пентагона заявила об уничтожении в результате успешной операции американских военно-воздушных сил более ста боевиков «Аль-Каиды», - информирует replyua.net.

В результате бомбардировок США, проведенных вчера в сирийской провинции Идлиб, погибли более 100 боевиков. Авиаудары были нанесены по тренировочному лагерю террористической организации «Аль-Каида», известного под названием «Шейх Сулайман». Вчера пресс-служба Пентагона заявляла об уничтожении более чем 80 боевиков «Исламского государства» в результате бомбардировок ВВС США в Ливии.

Капитан Джефф Дэвис, комментируя уничтожение тренировочного лагеря «Аль-Каиды», заявил: «Уничтожение этого тренировочного лагеря сорвет все их запланированные операции, а также заставит сирийских оппозиционеров отказаться от идеи присоединиться к экстремистам или сотрудничать с «Аль-Каидой» или ИГИЛ». По его словам, лагерь «Шейх Сулайман» существовал с 2013 года. Также он добавил, что с начала 2017 года спецназом США были уничтожены в Сирии, Ливии и Ираке уже более 150 боевиков «Аль-Каиды».
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