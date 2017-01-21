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Трамп сделал первое заявление в качестве президента США

Трамп сделал первое заявление в качестве президента США
Reuters сообщает, что в течение первый минут после инаугурации Дональда Трампа администрация президента Соединенных Штатов Америки сделала заявление в отношении того, каким будет его первый политический шаг, - передает replyua.net.

Администрация Дональда Трампа заявила, что в ближайшее время Соединенные Штаты Америки создадут сверхсовременные системы противовоздушной обороны для защиты от вероятных атак со стороны Ирана и Северной Кореи – сообщение об этом появилось на официальном сайте Администрации президента США всего через несколько минут после приведения Трампа к присяге.

В заявлении, размещенном на сайте Белого дома, также указывается, что создание этих систем ПРО будет завершено в кратчайшие сроки. В то же время, из этого сообщения не ясно, находится ли она на стадии разработки, либо уже создается. Как сообщалось ранее, в первые дни 2017 года Пхеньян отметил, что ударит по территории США баллистическими ракетами, тестирование которых сейчас проводит. Ким Чен Ын заявил, что КНДР «может атаковать США когда захочет и откуда захочет». Сразу после этого заявления северокорейского лидера Трамп в своем Твиттере написал, что «Северная Корея никогда не атакует США, пока он будет президентом».
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