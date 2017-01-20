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Політолог: раніше українські політики їхали на паломництво у Москву, а тепер у Вашингтон

Політолог: раніше українські політики їхали на паломництво у Москву, а тепер у Вашингтон
Відомий український дипломат Вадим Трюхан на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що інаугурація 45-го президента США викликала справжній фурор в соцмережах, хоча насправді ми не знаємо Дональда Трампа. Всі аналізи і оцінки робляться на основі двох образів цієї людини: кандидат в президенти, образ якого у вигляді сильного рішучого лідера зліпила команда Трампа і він сам; кандидат в президенти, образ якого як непрогнозованого, скандального, тимчасового і випадкового «діяча» від нечистого бізнесу зліпили опоненти Дональда Трампа.

Дипломат наголошує, хто ж насправді 45-й президент США пан Дональд Трамп – месія для світу, Європи і України чи людина, яка приведе сучасну цивілізацію до катастрофи, нам ще доведеться з'ясувати з часом.

Незважаючи на те, що поки що невідомо, чого очікувати від Трампа українських політиків це не зупинило і вони немов на паломництво зібралися у Вашингтон. За словами політолога Сергія Тарана, ще кілька років тому українські політики такі самі паломництва здійснювали в Москву, де просили Кремль бути учасником і арбітром у їхніх «розборках», хоча в Україні від наших політиків очікували єдиної і тому сильної позиції. Зараз наші політики здійснюють паломництва вже у Вашингтон, що, безперечно, з одного боку, є свідченням визначного цивілізаційного вибору, але в Україні від наших політиків досі очікують єдиної і тому сильної позиції.
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