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Сбор голосов за импичмент Трампу уже ведется

Сбор голосов за импичмент Трампу уже ведется
Издание «Independent» сообщает, что с сегодняшнего дня в США начался сбор голосов за импичмент президенту Дональду Трампу, - передает replyua.net.

Сегодня в первые минуты после инаугурации Трампа в США начал работу веб-сайт «ImpeachDonaldTrumpNow.org». Его основателями являются две либеральные пропагандистские группы. В качестве причин своего решения отстранить Трампа от власти организаторы этого движения называют основные положение его предвыборной кампании. Они заявляют: «за дискриминацию ЛГБТ-сообществ, за отказ бороться с изменением климата, за искривление данных о росте преступность, за наступление на свободу слова» и многое другое. В то же время, в качестве формального основания своего решения они называют отказ Трампа от исполнения требования о несовмещении поста президента и предпринимательской деятельности – он все еще продолжает оставаться владельцем гольф-клубов и гостиниц.

По данным СМИ, в первые минуты после инаугурации сайт был недоступен из-за перегрузки – на него зашли одновременно слишком много людей. Адвокаты Трампа уже предупредили его о том, что он должен быть крайне осторожен – общественности следит за каждым его шагом. В частности, его предупредили, что ему нельзя принимать подарки от глав других государств или политиков, поскольку это сразу же бросит тень на его объективность.
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