Манн: война между Трампом и СМИ не стихает

Соломон Манн на своей странице в Фейсбук прокомментировал войну, которая идет между президентом США Дональдом Трампом и представителями американских средств массовой информации, которая и не думает стихать, - передает replyua.net.
Манн пишет: «Горячо любящая» Дональда Трампа американская левая пресса, никак не может смириться с волей граждан Соединенных Штатов Америки. Истерика не прекращается и грозит стать перманентной».
Блогер подчеркивает, что самая одиозная из информационных служба США – CNN в преддверии инаугурации Трампа выпустила статейку с влажной левой мечтой: что будет если Трампа и всю верхушку республиканцев убьют во время инаугурации? Манн пишет: «Иных бы посадили за подстрекательство, но с социалистов всегда - как с гуся вода». Как сообщалось ранее, кроме этой информации в американских СМИ также проскальзывают идеи об отстранении Трампа от власти законным способом, не прибегая к импичменту – отдельные журналисты считают, что возможно воспользоваться 25 поправкой к Конституции США, признав Трампа психически больным на основе психиатрической экспертизы.