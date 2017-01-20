Впервые в истории США у президента не будет домашних животных в Белом доме

Впервые за 150 лет семья президента Соединенных Штатов въедет в Белый дом без домашних животных, информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Пост.
Издание сообщает о том, что Дональд Трамп вместе со своей семьей приедет в Белый дом сразу после инаугурации, поскольку по старой традиции первую ночь после вступления в должность президент страны должен находиться в своей резиденции. Однако на этот раз президентская семья переезжает в Белый дом без собак, кошек, кроликов и так далее. Сотрудники Музея президентских питомцев уже успели рассказать о том, что, начиная с 1901 года, со времен правления Теодора Рузвельта, во всех президентских семьях были собаки, однако Трамп нарушил эту традицию. Более того, в большинстве президентских семей были и другие животные.
Младший сын миллиардера, родившийся в браке с Меланией, должен был получить в подарок пса породы голдендудль, однако пока все ожидали семью Трампа в Белом доме, щенок сильно привязался к другу семьи миллиардера Лоис Поуп. А вот Барак Обама известен своей любовью к животным – у него две португальские водяные собаки. Также породистые псы жили в Белом доме и при Джордже Буше-младшем, и при Билле Клинтоне.