Трамп начнет проявлять себя сразу после инаугурации

Уже после того, как состоится официальная церемония инаугурации, 45-й американский лидер Дональд Трамп хочет приступить к выполнению своих президентских обязанностей, о чем сообщает replyua.net. Согласно информации его помощников, сегодня Трамп намерен подписать несколько законов, имеющих большое значение для страны, а также будущий президент отменит принятые накануне Бараком Обамой важные указы. Республиканец намерен поставить свои подписи под несколькими исполнительными указами, которые не требуют согласования с конгрессменами. По словам пресс-секретаря победителя выборов президента США, каждый день своего президентства Дональд Трамп намерен посвятить принятию таких решений, которые реально изменят ситуацию в стране.
Среди первых запланированных планов республиканца – начало строительства стены на границе с Мексикой и введение ограничительных мер для иммигрантов. Причем Дональд Трамп не намерен дожидаться, пока завершатся переговоры с Мехико, хотя Энрике Пенья Ньето, являющийся главой Мексиканских Соединенных Штатов, отказался от частичного финансирования строительства.
Также Трамп намерен посетить штаб-квартиру ЦРУ, о работе которой будущий президент весьма критически отзывался.