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Эксперт: в команде Трампа будет только одна группа, способная поддержать Украину

Эксперт: в команде Трампа будет только одна группа, способная поддержать Украину
Новая команда Трампа предположительно должна разделиться на три группы, и лишь одна из них сможет поддержать Украину. Как информирует replyua.net, ссылаясь на Обозреватель, об этом рассказал Александр Потехин, ученый-американист и главный научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины.

По его словам, политика в сфере безопасности и внешняя политика в команде Дональда Трампа будут представлены тремя группами людей. Первая группа – трампинисты, критикующие НАТО, и среди людей этой группы – Рекс Тиллерсон, утверждает Потехин. «Ко второй группе, которую можно назвать «крестоносцы», относятся те, кто считает, что Третья мировая война уже началась. Эти люди не верят, что все беды из-за мусульман. Ко второй группе можно отнести нового советника по национальной безопасности», считает эксперт.

Однако, по его словам, есть и группа «ветеранов», и они, в отличие от людей из первых групп, готовы работать. «Ветераны нас видят, Украина присутствует в их поле зрения. И Украине необходимо связывать свои надежды только с этими профессионалами», уверен Потехин.
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