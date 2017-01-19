Команда Трампа: санкции против России могут быть ужесточены

Никки Хэйли, основной кандидат на должность постоянного представителя США при ООН, сделала заявление о том, что новая команда Трампа выражает недоверие к Кремлю, и в случае невыполнения Россией обязательств антироссийские санкции могут быть ужесточены.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, Хэйли подчеркнула, что Соединенные Штаты обязаны показать России неудовлетворенность тем, что сейчас происходит в Сирии, Крыму и Украине. Кандидат при этом отметила, что Крым является украинской территорией. «У нас вызывает серьезное беспокойство то, что сейчас происходит в Украине и Крыму. России, как я думаю, кажется, что она может вторгаться куда пожелает, причем она продолжает это делать. Чтобы санкции были смягчены, РФ должна демонстрировать только положительные шаги», отметила Хэйли.
По ее словам, важно объединять усилия, чтобы избранный президент и Совет национальной безопасности собрались вместе, и на заседании разработали план в отношении РФ. «Чего нам ждать? На что нужно обращать внимание? Что может привести к введению новых санкций? В этом нужно разобраться», считает кандидат.