Эксперт: секс-скандал, в котором замешан Трамп, может иметь для него самые негативные последствия

Против избранного президента США был подан иск в суд, и его обвиняют в сексуальных домогательствах. Секс-скандал может обернуться для Дональда Трампа очень серьезными последствиями.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Владимир Воля, эксперт-международник. По его словам, пока не совсем понятны перспективы этого судебного разбирательства. «В любом случае такую непростую ситуацию активно будут использовать противники избранного президента. Это будет делаться только с одной целью – чтобы раскачать политическую ситуацию в США. Этот иск против Трампа будут использовать еще как минимум месяца два, чтобы нанести дополнительный удар по имиджу президента», считает Воля.
В то же время эксперт отметил, что, если у этого секс-скандала окажется серьезная доказательная база, у Трампа появится множество серьезных проблем. «Вспомните, в какой истории оказался Билл Клинтон. Из-за секс-скандала была начата процедура импичмента. Правда, тогда ее до конца так и не довели», отметил Воля. Напомним, что инаугурация Трампа пройдет через два дня, 20 января.