Обама совершил очень важный поступок за несколько часов до окончания президентских полномочий

Действующий президент Соединенных Штатов меньше чем за три дня до окончания действия президентских полномочий совершил неожиданный, но очень важный поступок.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер, американский президент смягчил наказание для заключенной, отбывающей длительный срок за передачу сайту Wikileaks семисот тысяч секретных документов. Речь идет о Челси Мэннинг, которую ранее приговорили к отбыванию наказания в тюрьме на срок 35 лет. Однако Барак Обама подписал указ о смягчении наказания для Мэннинг, и женщина выйдет на свободу уже в мае этого года. Однако это еще не все: кроме Мэннинг, в указе президента Соединенных Штатов фигурируют еще 64 человека, которых он помиловал, а также 208 заключенных, которым Обама смягчил наказание.
В августе 2013 года военный суд США вынес строгий приговор Челси Мэннинг, обвинив ее в передаче секретной документации сайту Wikileaks. Однако, как утверждают эксперты, даже приговор сроком на 35 лет тюрьмы был слишком мягким, поскольку, согласно законам Штатов, Мэннинг могла сесть в тюрьму на девяносто лет. Обвинение, в свою очередь, настаивало на тюремном сроке в 60 лет.