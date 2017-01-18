О позиции Трампа по России станет известно на следующей неделе – Белый дом

Джош Эрнест, представляющий Белый дом, заявил, что на следующей неделе, когда начнется активная работа администрации Дональда Трампа, станет ясной четкая позиция новой власти США по отношению к Кремлю, передает replyua.net. Более того, американский чиновник не исключает определенных колебаний со стороны будущего главы Белого дома, так как ему придется разрываться между мнением американского сообщества с одной стороны, и Россией и WikiLeaks с другой.
Представитель власти США подчеркнул, что будущий президент страны будет учитывать во внимание точку зрения мужчин и женщин, являющихся представителями американского разведывательного общества, демократов и республиканцев в Конгрессе, которых сильно беспокоит политика Кремля по отношению к США и всему миру, которая поставила перед риском дальнейшего существования стабильность демократических ценностей. Но с другой стороны, продолжил Эрнст, есть еще Россия и WikiLeaks.
В связи с этим, сотрудникам будущей администрации Трампа «необходимо окончательно решить, на чьей она стороне», считает чиновник. Кроме того, уже со следующей недели станет ясно, как власти США будут относиться к политике, которую проводит Россия.