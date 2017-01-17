Теперь окончательно ясно, на чьей стороне Трамп – журналист

В блоге для сайта «Обозреватель» Александр Кушнарь, являющийся главным редактором сайта Newsreader, пишет, что будущий американский президент Дональд Трамп в Twitter поддал критике уходящую администрацию Барака Обамы в том, что она не смогла препятствовать российской агрессии в мире, передает replyua.net. Причиной для этого оказалось интервью возглавляющего ЦРУ Джона Бреннана журналистам, в котором он заявил, что сближение нового американского руководства с Кремлем таит в себе большую опасность и отметил, что Трамп «не до конца осознает» степень опасности Кремля для Вашингтона.
Кушнарь добавил, что будущий президент США получил предупреждение в свой адрес в период разразившегося конфликта с участием Трампа и спецслужб в связи с распространившимися сведениями о том, что миллиардер связан с Москвой.
Судя по данному заявлению Трампа можно прийти к выводу, что никаких иллюзий по отношению к РФ он не испытывает. К тому же, недавнее заявление республиканца журналистам Times о развязанной Кремлем войне в Сирии и «ужасающей гуманитарной катастрофе», помогло окончательно поставить крест на мысли о «пророссийских» настроениях будущего американского руководства.