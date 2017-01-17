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Пионтковский: Трамп сможет посидеть в Овальном кабинете непродолжительное время

Пионтковский: Трамп сможет посидеть в Овальном кабинете непродолжительное время
Кремлевские интересы Трампу никто прощать не будет, поэтому избранный президент лишь недолгое время сможет посидеть в Овальном кабинете. Как информирует replyua.net, такое мнение высказал Андрей Пионтковский Обозревателю.

По словам российского журналиста, Дональд Трамп уже успел проявить себя российским агентом, поэтому в Белом доме он будет находиться совсем недолго. Когда журналист поинтересовался у Пионтковского, нужно ли ждать импичмента, российский политолог ответил следующее: «Технических возможностей для отставки Дональда Трампа большое количество. В Конституции Соединенных Штатов есть статья 25, согласно которой члены кабинета могут самостоятельно принимать решение о том, что президент не может исполнять свои обязанности. Американцы должны этим заниматься».

Однако, вместе с тем, Пионтковский подчеркнул, что не знает, как американцы будут отстранять Трампа от президентства, но ему кажется, что такую откровенную продажу интересов Запада, в том числе и Соединенных Штатов, американский Конгресс Дональду Трампу прощать не станет. Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится уже через три дня, 20 января.
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