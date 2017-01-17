Существует законный способ отстранить Трампа от власти не объявляя импичмент - СМИ

На сайте издания «Independent» была размещена статья, автор которой заявляет, что существует законный, и главное, быстрый способ устранить «сумасшедшего президента США от власти», и это не импичмент, - передает replyua.net.
Matthew Norman сообщает, что в отличие от процедуры импичмента, на осуществление которой могут уйти месяцы, применение 25-й поправки к Конституции США может быть намного более эффективным способом отстранения Дональда Трампа от власти. По мнению автора, отстранять его необходимо абсолютно точно – человек, который в качестве ответа на внешнюю агрессию сразу хватается за кнопку применения ядерного оружия, не может править в США. «Он взорвет себя и нас всех вместе с собой», - пишет автор.
25-я поправка к Конституции США гласит, что вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения его полномочий. В истории Штатов она применялась всего дважды – в 1841 году, после того, как 9-й президент США Генри Гаррисон умер через месяц после выборов, и в 1973 году, после добровольной отставки Спиро Агню. Автор статьи пишет: «Конечно же, смерть Трампа была бы идеальным решением всех наших проблем, но, к сожалению, на это рассчитывать не приходится. В то же время, никто не мешает признать его сумасшедшим или психически больным, а значит – неспособным выполнять обязанности президента США».