Число конгрессменов, бойкотирующих инаугурацию Трампа, стремительно растет

ВВС пишет, что число представителей Конгресса США, являющихся членами Демократической партии США, которые намерены бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа, стремительно растет. На сегодняшний день уже 26 депутатов заявили, что они не будут присутствовать на заседании, посвященном торжественному приведению нового президента США к присяге, - передает replyua.net.
Причиной роста числа конгрессменов стала заочная перепалка между Трампом и конгрессменом-демократом Джоном Льюисом, который в интервью одному из американских изданий заявил, что не верит, что Трамп «является легитимным президентом США». Это и другие высказывания конгрессмена спровоцировало серию гневных и оскорбительных твиттов Трампа в его адрес. Льюис также заявил: «Все что он делает – разговоры, разговоры и никаких действий, никаких результатов».
Льюис имеет огромный авторитет в американском обществе, который он заработал в качестве активного участника движения за защиту гражданских прав. Он также был в числе тех, кого избила полиция во время печально известного марша за защиту избирательных прав в 1965 году. Другой конгрессмен-демократ, Иветт Кларк заявил: «Когда кто-то оскорбляет Льюиса, он оскорбляет всю Америку».