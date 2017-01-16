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Пономарь: прогноз сбывается быстрее, чем мы думали

Пономарь: прогноз сбывается быстрее, чем мы думали
Олег Пономарь сообщает, что его прогноз двухлетней давности, изложенный в статье «Карты. Деньги. Два ствола» и позднее процитированный Бараком Обамой, начинает сбываться все быстрее и быстрее, - передает replyua.net.

Политический обозреватель сообщает, что принятый Палатой американского Конгресса законопроект H.R. 5094 под названием «О поддержке стабильности и демократии в Украине» является первым шагом на пути к дефолту в России. По сути, этот законопроект ввел ограничения против конкретной страны – они не являются секторальными и сходны с теми, что были наложены на Иран. Блогер отмечает, что следующим шагом на пути к дефолту РФ является недавнее заявление Трампа об увеличении ядерного арсенала США, после которого последует лишение России статуса ядерной державы. Пономарь объясняет, что дефолт в таком случае неминуем – Россия ввяжется в гонку вооружений с США, однако денег на нее у РФ нет.

Политический обозреватель подчеркивает, что лишение РФ статуса ядерного государства два года назад казалось программой-максимум, однако вот и до нее дело дошло – прогноз сбывается быстрее, чем мы думали. После дефолта в РФ она будет вынуждена убраться из Крыма и Донбасса. Также блогер напоминает, что в пользу этого сценария свидетельствуют условия, которые был помещен Трамп, последние события с «Газпромом» и «Роснефтью», а также тот факт, что SWIFT-эмбарго и нефтяное эмбарго все чаще упоминаются в кулуарах мировой политики.
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