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Пономарь розкрив деталі нового потужного антиросійського законопроекту, прийнятого в США

Пономарь розкрив деталі нового потужного антиросійського законопроекту, прийнятого в США
Відомий політичний аналітик Олег Пономарь розповів про своє бачення нового американського проекту закону, який, за умови його схвалення, не лише посилить підтримку Білим домом, але й зможе завдати по російській економіці потужного удару, передає replyua.net.

Зокрема, у відповідь на запитання журналістів про те, яка доля чекає H. R. 5094 «Про підтримку стабільності та демократії в Україні», експерт заявив, що у Вашингтон має в наявності значно потужнішу «зброю». Згідно з інформацією джерел політолога, прийняття нового проекту закону повинно відбутися до кінця лютого поточного року. У разі відмови Трампа підписувати його, члени Конгресу можуть подолати більшістю свого складу вето очільника Білого дому. Якщо названому законопроекту пощастить стати Законом, зникне потреба виносити на голосування законопроекту про H. R. 5094.

Крім того, політолог нагадав, що на розгляд Конгресу п’ятеро республіканців та п’ятеро демократів, на чолі яких стоять Маккейн та Грем, представили на розгляд проект закону «Акт 2017 року про протидію ворожої поведінки Росії». Ним передбачаються комплексні всеохоплюючі санкції по відношенню до Росії. Подібні обмеження у 1996 році накладалися на Іран.
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