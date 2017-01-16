Трамп рассказал о «критической ошибке» Меркель и назвал НАТО «устаревшим объединением»

Приняв решение в 2015 году открыть границы для беженцев из ближневосточных государств, канцлер Германии Ангела Меркель допустила «катастрофическую ошибку». Как передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle, соответствующее мнение выразил будущий американский президент Дональд Трамп. В том числе, будущий глава Белого дома подчеркнул, что с «большим уважением» относится к немецкому лидер. «Вне сомнений, Ангела Меркель – одна из самых главных лидеров правительства. У меня сложилось мнение, что она является прекрасным руководителем», - заявил Дональд Трамп.
Вместе с тем, победитель президентской гонки в США выразил свое мнение о НАТО. По его словам, эта организация давно «устарела», а ее политика по отношению к официальному Вашингтону не является «честной», так как преимущественная часть государств-членов Альянса «перестали платить должное». При этом республиканец добавил, что для него «НАТО играет очень важную роль».
Недавно правительство Меркель заявило об обеспокоенности в связи с тем, что Трамп и его администрация могут обойти ранее введенные Бараком Обамой санкции в связи с агрессией России в Украине и не дадут странам Запада выступить с единой точкой зрения относительно политики Кремля.