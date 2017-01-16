Трамп будет договариваться: появились детали ядерного соглашения США с Россией

Журналисты издания Reuters, сославшись на информацию Times, сообщают, что будущий глава Белого дома Дональд Трамп планирует добиваться значительного уменьшения арсеналов ядерного оружия, предусмотренного подписанного с РФ ядерного соглашения, передает replyua.net. Со слов победителя президентской кампании, пункт, в котором прописано сокращение арсеналов, будет самым главным в соглашении. В свою очередь, корреспонденты Русской службы ВВС отмечают, что Трамп планирует сделать предложение главе Кремля Владимиру Путину, которым предусматривается отмена санкций в обмен на снижение ядерного арсенала.
К тому же, Дональд Трамп отметил, что после официального вступления в должность он намерен начать с доверительных отношений с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, хотя он не гарантировал, что они будут продолжаться долго.
Отметим, что недавно республиканец уже анонсировал планы США, предусматривающие расширение своего ядерного потенциала. Спустя некоторое время в его пресс-службе подчеркнули, что будущий президент имел в виду существующий риск его распространения среди террористических групп и стран с нестабильной обстановкой.