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Трамп бы не выиграл без помощи России - сенатор

Трамп бы не выиграл без помощи России - сенатор
Издание «Independent» пишет, что член Комитета по вопросам безопасности Сената США Дайан Файнштейн, лидер демократов в Сенате, заявила, что Дональд Трамп не выиграл бы выборы президента в США без российского вмешательства, - передает replyua.net.

Это заявление прозвучало вслед за сообщением директора ЦРУ о том, что российские хакеры совершили вмешательство в информационные системы США во время избирательной кампании. По мнению Файнштейн, российская пропаганда в сети изменила исход президентских выборов в пользу Трампа. Она добавила, что она «изумлена масштабами российского вмешательства в американские выборы», и выразила надежду, что предстоящее расследование будет «полным и надежным».

Как сообщалось ранее, комитет планирует провести расследования по поводу масштабов российского вмешательства в выборы президента США и его влияния на исход избирательной кампании. Трамп уже приглашен на заседание комитета Сената для дачи показаний. Он подтвердил свое намерение явиться и ответить на все вопросы. Файнштейн заявила, что это расследование будет очень тяжелым, однако, его необходимо провести. Она отметила: «Мы должны знать, если мы уже не в состоянии провести выборы без вмешательства другой страны».
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