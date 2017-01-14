В США прошли массовые протесты против инаугурации Трампа

Reuters пишет, что в Вашингтоне сегодня прошли массовые протесты против инаугурации Дональда Трампа. Самое большое недовольство активистов вызвали заявления республиканца в отношении женщин, мусульман и мексиканцев, - передает replyua.net.
Лидер движения за защиту гражданских прав Аль Шарптон планирует провести завтра марш от Национального торгового центра до мемориала Мартина Лютера Кинга в Вашингтоне. Акции проходят в почти трех километрах от Капитолия, в котором 20 января состоится инаугурация Трампа.
Как сообщалось ранее, вся предвыборная кампания Трампа была пронизана популистскими лозунгами, направленными против мексиканских мигрантов, обещаниями построить высокую стену вдоль границы с Мексикой, а также повысить число рабочих мест в США. Сторонники Трампа восхищались его способностью ведения бизнеса, в том числе в качестве девелопера и звезды реалити-шоу, полагая, что он способен на дерзкие способы решения проблем. Общественные протесты, начавшиеся сегодня, обещают продлиться всю неделю. Организатор заявил: «Марш-2017 объединит всех людей, которые настаивают на изменениях и подотчетности власти народу».