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SpaceX здійснив успішний запуск ракети

SpaceX здійснив успішний запуск ракети
Американська компанія SpaceX повідомила про успішний запуск ракети багаторазового використання Falcon 9, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Лента.ру».

Так, сьогодні, чотирнадцятого січня 2017 року, важка ракета-носій багаторазового використання Falcon 9 здійснила успішний старт з космодрому військово-повітряної бази Ванденберг, розміщеного на північний захід від Лос-Анджелесу. Ракета має за мету доставити на орбіту супутник нового покоління Iridium NEXT. Пуск відбувся за шість хвилин до тринадцятої години (дев’ятнадцята п’ятдесят шість за київським часом). Через кілька хвилин на одну з платформ у Тихому океані здійснив приземлення перший зі щаблів ракети, про що SpaceX повідомили у своєму Twitter. Компанія Iridium Communications планує доставити у космос кілька десятків супутників за допомогою Falcon 9.

Зауважимо, що цей запуск – перший з часу катастрофи, яка сталась на мисі Канаверал першого вересня 2016 року. Другого січня цього року у SpaceX повідомили, що завершили розслідування причин катастрофи і виправили можливі недоліки. Цей інцидент очільник компанії Ілон Маск назвав найбільшою катастрофою за весь чотирнадцятирічний термін діяльності його організації.
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