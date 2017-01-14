Портников: в ближайшее время мы увидим, готов ли Трамп противостоять Путину

Виталий Портников в статье на «Радио Свобода» сообщает, что России в течение ближайшего года уже не выбраться из санкционной западни – сегодня Барак Обама продлил санкции США против РФ еще на год, и отменить это решение без весомых причин будет сложно, - передает replyua.net.
Портников пишет, что продление санкций США против России еще на год стало своеобразным прощальным подарком американской администрации Украине. Даже если администрация нового американского президента захочет отменить эти санкции, ей придется пройти сложную процедуру согласований, а также найти веские причины, а ограничения все это время будут действовать.
Журналист пишет, что очень показательно, что Обама заявил о продлении санкции в тот же день, когда Трамп в интервью Wall Street Journal сообщил, что «санкции в отношении РФ будут действовать еще некоторое время» и «будут отменены, может быть, если Россия окажется полезной для США». «При этом важно понимать, что Трамп говорил лишь о киберсанкциях США против России – об отмене санкций, введенных из-за российской агрессии в Украине, речь вообще не шла. Он прекрасно понимает, что для отмены этих ограничений нужны еще более веские причины», - пишет Портников. Он подчеркивает, что Трамп надеется, что Путин воспримет этот посыл и пойдет на уступки. Журналист резюмирует: «Однако, как только Трамп поймет, что Путин не уважает не только Обаму, но и его, мы увидим, действительно ли новый американский президент готов на решительные действия».