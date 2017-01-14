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Трамп об отмене санкций с РФ: «если мы ладим и, если Россия действительно помогает нам, то все возможно»

Трамп об отмене санкций с РФ: «если мы ладим и, если Россия действительно помогает нам, то все возможно»
Как передает replyua.net, избранный президент США Дональд Трамп не будет снимать санкции с РФ, введенные администрацией Барака Обамы до того времени пока Москва сама не приложит усилий для налаживания отношений с Вашингтоном. Об этом в ходе пресс-конференции для американских СМИ рассказал лидер США.

В то же время Трамп, отказался назвать хотя бы приблизительное время, сколько вопрос пересмотра санкций против РФ не будет подыматься в Белом доме. Республиканец открыто заявил, что возможное снятие санкций с России будет зависеть от того, получиться ли у президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки найти общий язык по ряду стратегических вопросов, которые ранее привели две страны к раздору.

Отвечая на вопрос корреспондентов о возможной причастности России к хакерским атакам в США Дональд Трамп подчеркнул, что нельзя всех собак вешать на одну Россию, ведь к кибератакам причастны и другие страны, какие именно это страны Трамп не стал уточнять. Что касается санкций относительно кибератак России, но Трамп назвал вполне оправданными действия администрации Барака Обамы.
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