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Барак Обама проведет последнюю пресс-конференцию за два дня до инаугурации Трампа

Барак Обама проведет последнюю пресс-конференцию за два дня до инаугурации Трампа
Во время брифинга, состоявшегося в Белом доме, Джош Эрнест заявил о том, что последнюю пресс-конференцию в должности главы американского государства Барак Обама проведет 18 января, ровно за два дня до инаугурации Дональда Трампа, сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина.

По словам пресс-секретаря Белого дома, кроме того, Барак Обама отправил приглашение на чаепитие Мелании и Дональду Трампу. Чаепитие будет проходить в Белом доме 20 января, за несколько часов до инаугурации Трампа. Мишель и Барак Обама устроят небольшой прием для избранного президента и его супруги. Эрнест также отметил, что после чаепития супруги Мишель и Барак Обама, а также Мелания и Дональд Трамп проследуют в здание Конгресса США, где состоится церемония инаугурации.

После этого Обама посетит военную базу под Вашингтоном, где произнесет прощальную речь. Напомним, что церемония инаугурации обойдется США в тридцать миллионов долларов. Кроме того, несколько часов назад стало известно, что Барак Обама продлил антироссийские санкции еще на один год.
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