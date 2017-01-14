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Трамп будет допрошен Комитетом по вопросам разведки Сената США

Трамп будет допрошен Комитетом по вопросам разведки Сената США
The Guardian сообщает, что Комитет по вопросам разведки Сената Соединенных Штатов Америки заявил, что допросит Дональда Трампа о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в избирательных процесс в США, - передает replyua.net.

Представитель комитета Марк Уорнер, демократ, заявил, что они добьются от Трампа ответов на все интересующие их вопросы, даже если для этого придется прибегнуть к официальной повестке и приводу. В то же время, председатель комитета Ричард Берр, республиканец, заявил журналистам, что «связи Трампа с Москвой находятся вне компетенции его комитета, поэтому не могут быть предметом его расследования».

Уорнер заявил, что большинство членов комитета все же добьются допроса Трампа. Также для дачи показаний будут вызваны несколько должностных лиц из администрации Барака Обамы. Сам допрос должен состояться до инаугурации Трампа. Уорнер не согласен с мнением председателя комитета. Он заявил: «Мы считаем, что полное представление о масштабах деятельности российской разведки в США является крайне важным вопросом, и этот вопрос как раз входит в компетенцию нашего комитета». Уорнер пообещал, что кроме всего прочего, в ходе расследования будут рассмотрены «проблемы контрразведывательной деятельности, связанные со вмешательством России в выборы президента США в 2016 году».
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