Трамп пообещал отменить санкции против России

ВВС пишет, что Дональд Трамп сделал несколько заявлений о том, какой будет его внешняя политика, в том числе в отношении России, в интервью для издания «Wall Street Journal», - передает replyua.net.
Трамп заявил, что он готов работать с Россией и Китаем, если они также будут готовы к сотрудничеству. Политик отметил, что недавно введенные санкции против России будут действовать, по крайней мере, еще какое-то время, но потом могут быть отменены. В отношениях с Китаем Трамп обещал быть мягче – он заявил, что США откажутся от признания Тайваня. В то же время, он поставил под сомнение политику «одного Китая». Также новоизбранный президент США отметил, что Китай должен в обмен на это позволить американским компаниям больше конкурировать за счет колебаний курса валют. Трамп обещал, что не будет называть Китай «валютным манипулятором».
Также Трамп пообещал, что «проверит, действительно ли имело место вмешательство России в президентские выборы в США». По его мнению, США могут отменить санкции против России, если Москва будет помогать Вашингтону в борьбе против исламского экстремизма и в других вопросах. Он заявил: «Если Россия действительно начнет нам помогать, то почему мы допускаем существование санкций против тех, кто делается действительно великие дела?» Трамп заявил, что он надеется, что ему удастся организовать личную встречу с Владимиром Путиным.