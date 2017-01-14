Николь Кидман призвала американский народ поддержать Трампа

От Дональда Трампа зависит будущее Соединенных Штатов, и американский народ обязан поддержать избранного президента, поскольку он уже практически вступил в должность и ничего нельзя изменить.
Как информирует replyua.net, такое мнение высказала Николь Кидман в интервью ВВС. По словам голливудской актрисы, которая родилась в Австралии, пути назад уже нет, и американцы сами избрали Трампа. «Я хочу сказать, что Дональд Трамп уже избран, и мы, как страна, обязаны поддерживать того, кто является президентом США, поскольку речь идет о фундаменте страны», подчеркнула Кидман. Также, по ее словам, она всегда старалась придерживаться позиции, при которой она остается вне политических событий.
У Кидман двойное гражданство Австралии и США, и в Штаты она приехала много лет назад, а карьеру в кино начинала еще в Австралии. Однако далеко не все голливудские актеры согласятся с Кидман – ранее Мэрил Стрип подвергла жесткой критике действия Трампа, обвинив его в неуважении к журналисту, имеющему инвалидность. Также Трампа критиковали Том Хэнкс и Роберт Де Ниро.