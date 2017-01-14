валюта
СпецтемаЛяшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать

Американский Сенат проведет свое расследование о связях Трампа с Россией

Американский Сенат проведет свое расследование о связях Трампа с Россией
В американском Сенате инициировано начало проведения независимого расследования о кибератаках со стороны российских хакеров на выборы американского президента. Как передает replyua.net, соответствующее заявление прозвучало от сенатора-республиканца Ричарда Барра и представителя Демократической партии Марка Уоррена. Предполагается, что в процессе проведения расследования состоится допрос сотрудников администрации нынешнего президента США Барака Обамы и победителя президентских выборов Дональда Трампа. Отказавшихся от добровольной дачи показаний ожидают повестки в суд.

Также отмечается, что частично эти слушания будут иметь закрытый характер, хотя общественность сможет ознакомиться с заключительной частью.

Сам же будущий президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter пообещал, что представит собственный отчет, касающийся российских кибератак в процессе избирательной кампании в США. Будущий глава Белого дома заявил, что ожидать поступления полного отчета относительно взлома на протяжение 90 дней. В свою очередь, в аппарате главы американской нацразведки Джеймса Клэппера состоялось обнародование незасекреченной версии доклада о кибератаках, приказ о совершении которых дал лично российский президент Владимир Путин.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В НАТО прокомментировали истерику России в связи с размещением в Польше танков и солдат США
Важное за сутки
13 янв 2017
8764

В НАТО прокомментировали истерику России в связи с размещением в Польше танков и солдат США

Процесс развертывания танков и боевых автомобилей в центрально- и восточноевропейских государствах – это совершенно логичный ответ на агрессивные действия Кремля против балтийских стран и НАТО в

13 янв 2017
5542

Глава канадского МИДа прокомментировала предложение Кремля

Христя Фриланд, возглавившая канадское внешнеполитическое ведомство, категорически отвергла озвученное российскими властями предложение об отмене ранее введенного по отношению к ней запрета на въезд,

13 янв 2017
4286

Новый налог на недвижимость. За что придется платить в новом 2017 году в Украине

Нововведения по оплате недвижимости в Украине на 2017 год. Согласно законодательству Украины обязательство по уплате налога на предметы недвижимости не имеет силы до времени получения уведомления из

Последние новости

В Украину идет еще одна волна опасного гриппа

Синоптики предупредили о возвращении морозов в Украину

Адвокат Хімікуса розповіла, що провокатором конфлікту була дружина Пашинського

Большая часть россиян уверены, что в мире с боязнью относятся к богатой и передовой России

Сили АТО відбили кілька атак ДРГ противника - штаб АТО

Украинцы попали в рейтинг народов с самыми дорогими вредными привычками

Элиты могут слить Украину – вице-премьер-министр

Тука розкритикував пропутінського кандидата у президенти України

Николь Кидман призвала американский народ поддержать Трампа

Американский Сенат проведет свое расследование о связях Трампа с Россией

Магазины Швейцарии начнут продавать продукты из мучных червей

Кузьмін: Президент України - державний зрадник

Шевцова: инаугурация Трампа состоится, основания для срыва отсутствуют

На авиашоу для детей в Таиланде произошло крушение истребителя JAS 39

Известная участница АТО из Чечни поделилась своим прогнозом о восстании на Донбассе

Медики назвали главные причины развития сахарного диабета

Бальцерович: на Западе были удивлены повышением минимальной зарплаты в Украине

Путинская агрессия против Украины была импровизированной – бывший депутат российской Госдумы

Картер: санкции из-за кибератак – это только начало

Агрессия Путина заставила власти Дании увеличить расходы на армию

 Новости за день