Американский Сенат проведет свое расследование о связях Трампа с Россией

В американском Сенате инициировано начало проведения независимого расследования о кибератаках со стороны российских хакеров на выборы американского президента. Как передает replyua.net, соответствующее заявление прозвучало от сенатора-республиканца Ричарда Барра и представителя Демократической партии Марка Уоррена. Предполагается, что в процессе проведения расследования состоится допрос сотрудников администрации нынешнего президента США Барака Обамы и победителя президентских выборов Дональда Трампа. Отказавшихся от добровольной дачи показаний ожидают повестки в суд.
Также отмечается, что частично эти слушания будут иметь закрытый характер, хотя общественность сможет ознакомиться с заключительной частью.
Сам же будущий президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter пообещал, что представит собственный отчет, касающийся российских кибератак в процессе избирательной кампании в США. Будущий глава Белого дома заявил, что ожидать поступления полного отчета относительно взлома на протяжение 90 дней. В свою очередь, в аппарате главы американской нацразведки Джеймса Клэппера состоялось обнародование незасекреченной версии доклада о кибератаках, приказ о совершении которых дал лично российский президент Владимир Путин.