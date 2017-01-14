Шевцова: инаугурация Трампа состоится, основания для срыва отсутствуют

Церемония инаугурации Дональда Трампа должна состояться, и для ее срыва нет ни одного основания, однако угроза срыва возникнет, если в ближайшие дни будут предоставлены факты государственной измены избранного президента. Как передает replyua.net, такое мнение Лилия Шевцова высказала Обозревателю.
По словам российского политолога, практически во всех американских СМИ то и дело появляются громкие заголовки со словами «импичмент» и «государственная измена», однако нет никаких оснований полагать, что инаугурация сорвется. «Даже противники Трампа не готовы к срыву инаугурации, поскольку речь идет о больших рисках для Соединенных Штатов. Если такое произойдет, это будет невиданным событием для Америки», считает Шевцова.
По ее мнению, срыв инаугурации может произойти только при чрезвычайных обстоятельствах, например, если появятся доказательства государственной измены, но их сейчас нет. «Если за оставшиеся дни до 20 января не будет предоставлено никаких доказательств, можно считать, что американцы по назначению потратят те тридцать миллионов долларов, которые были приготовлены для инаугурации», отметила политолог.