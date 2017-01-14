Картер: санкции из-за кибератак – это только начало

Соединенные Штаты ввели санкции против России из-за вмешательства в выборы, однако власти страны на этом не остановятся. Как передает replyua.net со ссылкой на CBS, об этом заявил Эштон Картер, глава Пентагона.
По его словам, со стороны России шла агрессия в адрес США, и американские власти на нее ответили, но это было только начало. При этом глава Пентагона подчеркнул, что Россия предприняла такие действия, в ответ на которые Соединенные Штаты предпримут «весь ассортимент ответных мер». «В киберответе мы ограничиваться не собираемся. Будут новые действия», заявил Картер. Напомним, что из-за вмешательства в президентские выборы в США власти Штатов ввели новые антироссийские санкции в конце декабря.
Самой обсуждаемой мерой против РФ стало выдворение 35 российских дипломатов, работавших в США. Им было предписано покинуть США в течение 72 часов, однако из-за праздников дипломаты не смогли купить билеты на самолет. Российские власти были вынуждены отправить в США спецборт, чтобы он забрал сотрудников российских посольств.