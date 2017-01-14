Политолог: Трамп не хочет отступать от идеи фикс

Дональд Трамп озабочен идеей фикс – он думает, что, наладив отношения с Россией, он сможет изменить внешнеполитический курс Кремля. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Александр Сушко, политолог-международник.
По его словам, политическая культура избранного президента США абсолютно не соответствует общепринятой культуре Соединенных Штатов в том, что касается ведения политики. «Внешнеполитические взгляды Трампа сильно отличаются от взглядов его предшественников, и даже, несмотря на давление всех демократов и многих республиканцев, команда Трампа не откажется от идеи поладить с российским президентом. Как минимум, Трамп собирается налаживать отношения пусть не по всем, но по многим вопросам», пишет Сушко. По его мнению, пока никто не может предположить, какой интерес Трампа будет ключевым в диалоге с Путиным, поэтому сейчас можно часто услышать различные опасения.
«Впрочем, американская элита пометила красные линии для Трампа в отношениях с Россией, поэтому на посту президента его жизнь бесконфликтной не будет. Он не отбудет свой срок спокойно, ведь это еще обусловлено и прошлым Трампа – оно настолько яркое, что обязательно выплеснется наружу», считает политолог.