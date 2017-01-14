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Трамп оптимистически настроен в вопросе дружбы с Россией

Трамп оптимистически настроен в вопросе дружбы с Россией
Будущий американский президент Дональд Трамп не исключает возможности отмены антироссийских санкций, если Белый дом будет дружить с Кремлем и Москва будет оказывать Вашингтону всю необходимую помощь, передает replyua.net со ссылкой на Wall Street Journal. В частности, Трамп заявил, что если наладить с РФ дружеские отношения и эта страна на самом деле будет помогать США, то нет никакого смысла во введении санкций против тех, кто совершает хорошие поступки. Также Дональд Трамп считает, что в будущем тоже можно отменить ранее введенные ограничения, если Кремль будет помогать бороться с террористическими атаками и окажет содействие для достижения других важных целей США.

Еще победитель американской президентской кампании сообщил, что готов после официальной церемонии инаугурации провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Вместе с тем, пока антироссийские санкции продолжают действовать. Напомним, что в соответствии с распоряжением нынешнего американского президента Барака Обамы, санкции против Кремля в связи с агрессией против Украины продлены на один год. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Белого дома.
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