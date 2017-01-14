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Обама пригласил Трампа на чаепитие перед инаугурацией

Обама пригласил Трампа на чаепитие перед инаугурацией
Джош Эрнест, официальный представитель Белого дома, сделал заявление о том, что за несколько часов до инаугурации Дональд Трамп будет пить чай с Бараком Обамой, который уже отправил приглашение своему преемнику, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, по окончании чаепития Трамп и Обама вместе поедут в здание Конгресса, где пройдет церемония инаугурации. «Утром, в пятницу, Мишель и Барак Обама пригласят избранного президента США вместе с его супругой на чаепитие. Дональд и Мелания Трамп прибудут в Белый дом, где им устроят небольшой прием», заявил Эрнест. Сразу после чаепития Трамп, Обама и их супруги проследуют в здание Конгресса, а уже после инаугурации Мишель и Барак Обама сядут в вертолет и отправятся на военную базу Эндрюс, расположенную недалеко от Вашингтона.

Обама произнесет прощальную речь перед военными, затем он в последний раз сядет в президентский самолет и отправится уже в другое место. Эрнест подчеркнул, что пока не может его назвать, и информация об этом появится немного позже.
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