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Собака спасла жизнь своему хозяину, не отходя от него 24 часа на морозе

Собака спасла жизнь своему хозяину, не отходя от него 24 часа на морозе
Издание «Independent» сообщает, что жители США поражены удивительной истории о том, как собака спасла жизнь своему хозяину, получившему травму позвоночника и оставшемуся лежать в снегу на морозе, - передает replyua.net.

Американец по имени Боб сейчас находится в больнице штата Мичиган. Своей жизнь он обязан своей собаке породы золотистый ретривер, которая не отходила от него в течение 24 часов. В новогоднюю ночь Боб вышел со своей фермы в лес, чтобы насобирать дров. На улице был мороз – около -4С, но, поскольку он думал, что это не займет много времени, вышел на улицу, надев лишь длинные кальсоны, рубашку и тапочки. Пройдя всего несколько метров, он поскользнулся и упал, сломав себе шею. В это время было только пол одиннадцатого вечера.


На ферме Боб живет один, а ближайший сосед находился от него в ту ночь на расстоянии около 400 метров. Он сообщил журналистам, что пытался кричать, но никто его не услышал. А поскольку все были заняты празднованием, его стали искать лишь через сутки, после чего нашли благодаря громкому лаю его собаки. Все это время его собака по кличке Келси пыталась его согреть, лежа на нем, а также не давала ему заснуть, облизывая его руки и лицо. Боб заявил, что собака все 24 часа не отходила от него ни на секунду, продолжая звать на помощь, и это дало ему силы, чтобы бороться за свою жизнь.
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