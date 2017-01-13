Украденного ребенка нашли спустя 18 лет

ВВС пишет, что сегодня стало известно, что ребенок, украденный в Южной Каролине 18 лет назад, был найден биологическими родителями. Новорожденную девочку украли прямо из родильного отделения больницы Флориды 18 лет назад, - передает replyua.net.
Власти города Уолтерборо, находящегося в Южной Каролине, арестовали в связи с похищением 51-летнюю Глорию Уильямс. В 1998 году она похитила ребенка семейной пары по фамилии Мобли и дала девочке другое имя и фамилию. Все 18 лет похищенная девочка считала, что Уильямс была ее матерью. Сегодня она узнала, что на самом деле у нее другие биологические родители, которые назвали ее Камией. Похищение девочки произошло спустя лишь восемь часов после ее рождения. Похитительница была в то время медицинским работником больницы Флориды. Она заявила матери, что у ребенка жар, и якобы забрала девочку на лечение, после чего сбежала.
Отцовство и материнство было подтверждено с помощью ДНК-теста, проведенного офисом местного шерифа. По словам врачей, похищенная дочь семейной пары Мобли совершенно здорова и является «нормальной 18-летней женщиной». Шериф заявил, что все 18 лет он не прекращал попытки найти похищенного ребенка. Ему пришлось проверить более 2500 наводок с момента похищения, прежде чем он получил последнюю, поступившую в прошлом году, которая помогла раскрыть дело.