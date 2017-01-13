Почему Трамп переносит американское посольство в Иерусалим

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Член центрального комитета организации ФАЕХ в Рампале Аббас Заки высказался про изменение местонахождения американского посольства. Теперь оно будет в Иерусалиме, а не в Тель-Авива.Аббас Заки сказал, что данное действие со стороны американского президента Трампа сравнить можно только с апокалипсисом. В пропаганде, связанной с данным переносом, Аббас изъяснился придуманным «высказыванием» экс премьер-министра Израиля Бен-Гуриона. Последний заявил, что реализация обещания не должна проходить в Палестине, ведь тогда под угрозой окажется то место, где произошло вознесение пророка Мухамеда на небеса. В этом же месте воскрес Иисус, что прибавляет ему важности и оно является священным. Когда-то мечты Бен-Гуриона затрагивали создание нового государства оккупации, а столицей данного государства он видел Иерусалим. Туда же входило намеренье разрушить мечеть Аль-Аска для построения на том месте здания, так называемого, Третьего Храма.При встрече Рами Хамдалла (пример министр Израиля) с Борга Брендом, который является министром внутренних дел Норвегии, Рами сказал, что перемещение посольства поставит под угрозу ситуацию в нынешней сфере общей безопасности и затронет это весь регион ближнего востока, а там дело дойдет и до других стран. Просьба Хамдаллы к международному сообществу звучала так: «Окажите давление на Трампа, чтобы он передумал переносить посольство, ведь потом уже будет поздно».