Джордж Сорос потерял миллиард долларов на победе Трампа

Победа кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, уменьшила состояние известного трейдера Джорджа Сороса на сумму равную почти миллиарду долларов. Популярная газета «Дейли телеграф» разместила статью, в которой рассказано о том, что Сорос, фанатичный приверженец Хиллари, еще до проведения плебисцита в Штатах бесповоротно превратился в "медведя" начав игру на понижение. Ранее, мировые СМИ рассказывали о том, что Сорос сделал необычайно щедрое пожертвование в избирательную кампанию кандидата от демократов - Хиллари Клинтон на сумму превышающую двадцать пять миллионов долларов.
Как только сообщили о победе Дональда Трампа мировой фондовый рынок резко упал, но вскоре ключевые индексы наиболее крупных бирж мира отыграли понижение и продемонстрировали бурный рост котировок. Известно что в 1992 году финансист благодаря обвалу фунта стерлингов увеличил свое состояние более чем на миллиард долларов, в результате чего он получил прозвище - «человек, который разорил банк Англии» Джордж Сорос-является известным трейдером, финансистом, филантропом и инвестором. Он приверженец теории «здорового общества» и противником «рыночного фундаментализма». Прославился в качестве основателя благотворительного «фонда Сороса». На текущий момент его состояние составляет примерно 25 миллиардов долларов. Эксперты называли Сороса и Путина главными бенефициарами Брексита.