Експерти підказали Трампу, як "вбити двох зайців одним пострілом"

Після інаугурації обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може вбити двох зайців одним пострілом: передати зброю союзникам для того, щоб заспокоїти дружні держави та одночасно наблизитися до противника. Таку думку у статті для «Washington Post» розповіло декілька експертів в області політики, пише видання «ZN.ua», передає replyua.net.
На думку авторів повідомлення, Дональду Трампу, який хоче кардинально змінити ситуацію у зовнішній політиці варто скористатися старим перевіреним принципом – озброїти своїх союзників. Таким чином йому вдасться «вбити двох зайців одним пострілом»: посилити обороноздатність дружніх держав та всилити нову надію, що Америка досі з ними; США зможе більше наблизитись до своїх супротивників.
Також експерти зауважили, що передача зброї не викликає до себе так багато уваги, як наприклад підписання нових військових угоди або розгортання війсь на території союзників. Проте, в той самий час автори статті попередили Трампа, що передача зброї може зіграти також і злий жарт проти США, оскільки країни можуть вирішити, що вони достатньо сильні і піти шляхом, який не відповідає інтересам Білого дому. Однак це мінімальний ризик в обмін на бажану зовнішню політику.