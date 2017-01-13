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Байден учит Пенса, как налаживать отношения с Украиной

Байден учит Пенса, как налаживать отношения с Украиной
Вице-президент США Джо Байден, который уйдет с должности 20 января, дал несколько советов своему преемнику Майклу Пенсу, в частности, касательно налаживания отношений с лидерами Украины и Ирака.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, Байден отметил, что будущий госсекретарь лучше осведомлен о делах России, нежели избранный президент Дональд Трамп. Что касается высказываний Трампа о России, Байден подчеркнул, что он даже не может предположить, что республиканец имеет в виду, когда говорит о РФ. «Мне кажется, что Майк Пенс намного лучше Трампа проинформирован о поведении граждан России, а также о поведении и потенциальных намерениях президента Путина», заявил действующий вице-президент.

Он добавил, что уже очертил для Майка Пенса те вещи, которые «могут взорваться в первую очередь» в ближайшие годы во всем мире. Байден надеется, что будущий вице-президент очень серьезно отнесется к его советам. Напомним, что последний визит Джо Байдена в должности вице-президента США в Украину состоится 15 января.
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