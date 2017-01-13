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Хербст: выступление Тиллерсона внесло ясность в будущие отношения России и США

Хербст: выступление Тиллерсона внесло ясность в будущие отношения России и США
Рекс Тиллерсон, основной кандидат на должность госсекретаря США, выступил с речью, и теперь уже нет никаких сомнений в том, что администрация Трампа обеспечит поддержку Украине, и, возможно, она будет даже более серьезной, чем при Обаме.

Как передает replyua.net со ссылкой на Atlantic Council, такое мнение высказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине. По его словам, Тиллерсон заявил, что США должны без иллюзий смотреть на Россию, а также раскритиковал Москву за войну на Донбассе и за аннексию Крыма. По мнению дипломата, заявления Тиллерсона звучали довольно жестко, однако они не были угрожающими, но, в любом случае, Тиллерсон сильно отвечал на все вопросы о России.

Хербст отмечает, что Тиллерсон считает очень слабым ответ Запада на аннексию Крыма, и лишь по этой причине РФ вторглась на Донбасс. «Слова кандидата на пост госсекретаря открывают новые возможности – администрация Дональда Трампа может обеспечить более сильную поддержку Украине в том, что касается противостояния с Россией», подчеркнул бывший посол.
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