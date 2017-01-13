Угроза инаугурации Трампа: в США планируется многотысячное восстание

По информации корреспондентов ВВС, проведение церемонии инаугурации избранного главы Белого дома Дональда Трампа оказалось под угрозой срыва, передает replyua.net. Сообщается, что несколько тысяч американцев намерены организовать протестный митинг, который должен помешать принятию присяги нового лидера США. Среди планов протестующих, которые являются участниками групп DisruptJ20 и Black Lives Matter, хотят заблокировать все 12 пропускных пунктов до места проведения инаугурации возле Капитолия, а также в районе Пенсильвания-авеню. Помимо этого, инициаторы протеста заявили, что через массовые демонстрации и перекрытие дорог хотят сорвать традиционный инаугурационный балл.
В интервью журналистам Reuters Дэвид Терстон, являющийся организатором акции, заявил, что главной целью данного протеста является его дальнейшее распространение в остальных регионах США.
К тому же, согласно информации организаторов акции, не исключены другие «неожиданности», хотя они побаиваются вероятности столкновений с теми, кто поддерживает Дональда Трампа. Сообщается, что право на проведение в американской столице самых разных акций 20 января было предоставлено 27 инициативным группам.